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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل المداح الحلقة 4 .. حمادة هلال يقتل جمال عبد الناصر

المداح
المداح

شهد مسلسل المداح الحلقة الرابعة  تطور جديد في الاحداث حيث قرر صابر “حمادة هلال” ان يساعد راغب "جمال عبد الناصر من اجل العثور على سبائك الذهب وذلك بعد ان كان رافضا هذا الأمر. 

وكما شهد مسلسل المداح الحلقة الرابعة قرار صابر بمساعدة راغب كان نابعا من حرصه الشديد على مساعدة شقيقه “خالد سرحان” من اجل الخروج من أزمته بعد دخوله السجن بتهمة حيازة مخدرات. 

ولقى مسلسل المداح الحلقة الرابعة قبول صابر بمساعدة راغب ولكن بمجرد الوصول الى الذهب قرر صابر أن يطلب من راغب أن يعيد الذهب الى مكانه بعد العثور عليه بحجة ان أهل المنزل سينتقمون منهم ولكن راغب رفض تماما قرار صبر مما دفعهما للشجار وهو ما اسفر عن وفاة راغب. 

الحلقة الثالثة من مسلسل المداح 

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل المداح تطور جديد في الأحداث حيث يقرر سالم "جمال عبد الناصر" أن ينتقم من صابر المداح " حمادة هلال" من خلال تلفيق تهمة الاتجار في المخدرات باستخدام أحد الوسطاء وشقيق صابر "هادي خفاجة" . 
وكما شهد مسلسل المداح الحلقة الثالثة القبض على شقيق صابر والذى يقدم دوره الفنان خالد سرحان بسبب حقيبة المخدرات والتي اخفاها شقيقه في غرفته. 


ويدخل أحمد بدير "الشيخ سلام" في مواجهة مع سالم ويهدده بالقتل في حالة عدم إنقاذ ابنه من السجن. 
طرح الفنان حمادة هلال أغنية "حبيبنا المصطفي" من مسلسل المداح عبر قناته على "يوتيوب".

وكان قد شهد مسلسل المداح الحلقة الثانية تصاعدا جديدا في الاحداث حيث استطاع الشيخ صابر “حمادة هلال” الخروج من مقبرة الآثار التى تم حبسه فيها وهو الأمر الذى دفع البعض ليطلقوا عليه لقب الشيخ المبروك صاحب الكرامات.

حمادة هلال يروج لـ "المداح" عبر إنستجرام

مسلسل المداح الحلقة الثالثة .. القبض على خالد سرحان بسبب حقيبة مخدرات

الحلقة الثانية من مسلسل الماح 

كما شهد مسلسل المداح الحلقة الثانية بداية صراع جديد مع “جمال عبد الناصر” والذى يرغب في العثور على مقبرة بها سبائك ذهب مما يدفعه الى اللجوء للشيخ صابر.

وانتهى مسلسل المداح الحلقة الثانية على مساومة “جمال عبد الناصر” لـ “الشيخ صابر” بأن يزوجه ابنته التي يرغب في أن يتزوجها الشيخ صابر في مقابل ان يجد له سبائك الذهب والتي يعتبرها مهرا لابنته.

ينافس مسلسل المداح للفنان حمادة هلال في دراما رمضان هذا العام بعدما قرر المطرب أن يقدم عملا مختلفا عن ما قدمه من قبل، ووجد حمادة هلال ضالته في مسلسل المداح الذي يعود من خلاله إلى الدراما في إطار اجتماعي ينافس فيه عدد من الأعمال الاجتماعية القوية. 

مسلسل المداح الحلقة الرابعة مسلسل المداح المداح حمادة هلال جمال عبد الناصر

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