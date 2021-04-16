فرقة المدفعجية تكشف سر تسمية ديزل وكنكة وشندي ودوليسكا .. فيديو

كشفت فرقة المدفعجية ، عن سبب تسميتهم بألقاب أخرى مثل : ديزل ، وكنكة ، وشندي ، ودولسيكا .

قال " ديزل " خلال لقائه مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على منصة " شاهد " ، إن سبب تسميته بهذا الإسم ، هو ممارسته لرفع الأوزان الثقيلة " حديد " ، قائلاً : " صحابي في المدرسة من ساعتها سموني ديزل " .

وأضاف " كنكة " ، أن سبب تسميته بهذا الإسم ، هي الصدفة ، قائلاً : كنت عيل صغير وبتلغبط في اسم فرقة أجنبية ، وقولت كنكة بروزر ، ومن ساعتها طلع عليا اسم كنكة .

وعلق " شندي " ، حول تسميته بهذا الإسم ، قائلاً : "لاء أنا صحيت من النوم لاقيت اسمي شندي وفي المدرسة ، ومش عارف لحد دلوقتي اتسميت كده ليه " ، معلقاً : " لو اللي سماني شندي بيسمعني دلوقتي ، يقولي هو سماني كده ليه! " .

وأشار " دولسيكا " ، إلى أن سبب تسميته بهذا الإسم ، هو " شندي " ، حيث رد شندي قائلاً : " كنت ماشي أنا وهو ، ولاقيت ثلاجة أيس كريم مكتوب عليها دولسيكا ، فقولتله بما إنك أبيضاني فمن انهاردة اسمك دولسيكا " .

وعقب " كنكة " قائلاً : اسامينا االي اختارتنا مش إحنا اللي اختارنا اسامينا ، ووشها حلو علينا وبنعتز بيها .