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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرقة المدفعجية تكشف سر تسمية ديزل وكنكة وشندي ودوليسكا .. فيديو

فرقة المدفعجية خلال
فرقة المدفعجية خلال لقائهم مع برنامج يحدث في مصر

كشفت فرقة المدفعجية ، عن سبب تسميتهم بألقاب أخرى مثل : ديزل ، وكنكة ، وشندي ، ودولسيكا .

قال " ديزل " خلال لقائه مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على منصة " شاهد " ، إن سبب تسميته بهذا الإسم ، هو ممارسته لرفع الأوزان الثقيلة " حديد " ، قائلاً : " صحابي في المدرسة من ساعتها سموني ديزل " .

وأضاف " كنكة " ، أن سبب تسميته بهذا الإسم ، هي الصدفة ، قائلاً : كنت عيل صغير وبتلغبط في اسم فرقة أجنبية ، وقولت كنكة بروزر ، ومن ساعتها طلع عليا اسم كنكة .

وعلق " شندي " ، حول تسميته بهذا الإسم ، قائلاً : "لاء أنا صحيت من النوم لاقيت اسمي شندي وفي المدرسة ، ومش عارف لحد دلوقتي اتسميت كده ليه " ، معلقاً : " لو اللي سماني شندي بيسمعني دلوقتي ، يقولي هو سماني كده ليه! " .

وأشار " دولسيكا " ، إلى أن سبب تسميته بهذا الإسم ، هو " شندي " ، حيث رد شندي قائلاً : " كنت ماشي أنا وهو ، ولاقيت ثلاجة أيس كريم مكتوب عليها دولسيكا ، فقولتله بما إنك أبيضاني فمن انهاردة اسمك دولسيكا " .

وعقب " كنكة " قائلاً : اسامينا االي اختارتنا مش إحنا اللي اختارنا اسامينا ، ووشها حلو علينا وبنعتز بيها .

فرقة المدفعجية الإعلامي شريف عامر برنامج يحدث في مصر اخبار التوك شو الأوزان الثقيلة

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