شريف عامر يرقص على الهواء مع المدفعجية .. شاهد

كشفت فرقة المدفعجية ، عن أحدث أعمالهم الغنائية الشعبية ، حيث إنهم أصحاب أغنية " إحنا دولة " الخاصة بمسلسل " ملوك الجدعنة " .

وقامت الفرقة بغناء الأغنية على الهواء ، من خلال برنامج " يحدث في مصر " المذُاع على منصة " شاهد " ، حيث شارك معهم الإعلامي شريف عامر ، من خلال العزف على بعض الآلات الموسيقية ، وتفاعل معهم بالرقص أيضاً .

ومن جانبه ، قال الإعلامي شريف عامر ، إن رمضان 2021 يحتوي على كافة الأغاني الرمضانية التقليدية ، مضيفاً : " بس رمضان 2021 مينفعش من غير فرقة المدفعجية ، وكل رمضانات الجاية متنفعش من غيرهم " .

وتابع " عامر " ، ان المدفعجية المطربين الشعبي ، أصبحوا مرتبطين بشهر رمضان ، قائلاً : "هما شباب واجهوا العديد من المشاكل ، ونقد " ، مضيفاً : العواجيز اللي زي حالاتي كانوا بيقولوا هما مين دوول

وعقب : " انهم كل ما يتهاجموا ، كل ما بيقدموا شغل كويس ، بيتعبوا فيه ، وبيكسبوا أرض .