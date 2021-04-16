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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف عامر يرقص على الهواء مع المدفعجية .. شاهد

فرقة المدفعجية خلال
فرقة المدفعجية خلال لقائهم مع برنامج يحدث في مصر

كشفت فرقة المدفعجية ، عن أحدث أعمالهم الغنائية الشعبية ، حيث إنهم أصحاب أغنية " إحنا دولة " الخاصة بمسلسل " ملوك الجدعنة " .

 

وقامت الفرقة بغناء الأغنية على الهواء ، من خلال برنامج " يحدث في مصر " المذُاع على منصة " شاهد " ، حيث شارك معهم الإعلامي شريف عامر ، من خلال العزف على بعض الآلات الموسيقية ، وتفاعل معهم بالرقص أيضاً .

ومن جانبه ، قال الإعلامي شريف عامر ، إن رمضان 2021 يحتوي على كافة الأغاني الرمضانية التقليدية ، مضيفاً : " بس رمضان 2021 مينفعش من غير فرقة المدفعجية ، وكل رمضانات الجاية متنفعش من غيرهم " .

وتابع " عامر " ، ان المدفعجية المطربين الشعبي ، أصبحوا مرتبطين بشهر رمضان ، قائلاً :  "هما شباب واجهوا العديد من المشاكل ، ونقد " ، مضيفاً : العواجيز اللي زي حالاتي كانوا بيقولوا هما مين دوول 

وعقب : " انهم كل ما يتهاجموا ، كل ما بيقدموا شغل كويس ، بيتعبوا فيه ، وبيكسبوا أرض .

الإعلامي شريف عامر برنامج يحدث في مصر اخبار التوك شو فرقة المدفعجية مسلسل ملوك الجدعنة أغنية إحنا دولة شريف عامر يرقص

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