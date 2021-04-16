ياسر جلال لصدى البلد: كواليس تحضير مسلسل ضل راجل ممتعة

قال ياسر جلال في حوار لـ"صدى البلد"، إن مسلسل ضل راجل يطرح فكرة مختلفة وجديدة، لم تناقش في أعماله السابقة، وتحدث عن كواليس العمل مع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح.

تصريحات ياسر جلال

وأوضح ياسر جلال، أن ضل راجل يناقش قضية مهمة ومختلفة عن ما ظهر في أعماله الرمضانية السابقة، ويعتقد أن الجمهور سيتفاعل معها، خاصة مع توالي الأحداث المتصاعدة.

وعبر ياسر جلال عن سعادته بتجربة ضل راجل لأنه مسلسل جديد ومختلف، ويحاول في كل عمل تقديم حاجة جديدة، سواء الشخصية أو الموضوع المهم جدا، ويتعاون فيه مع بعض الفنانين لأول مرة.

وأشار ياسر جلال إلى أنهم سينتهون من تصوير المسلسل خلال أيام، واصفا كواليس العمل بأنها كانت ممتعة واستفاد منها كثيرا.

ينتمي مسلسل ضل راجل، إلى فئة الدراما الشعبية، ويناقش مشكلات الحارة المصرية، وتدور أحداثه في منطقة شعبية حول رب أسرة يعمل مدرس وسائق تاكسي، تتعرض ابنته لحادث اعتداء، ويواجه نظرات وانتقادات الجيران والمحيطين به.