إصابة ٤ أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الحسينات بقنا

أسفرت مشاجرة بين عائلتين بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، عن إصابة ٤ أشخاص، بينهم ربة منزل بطلق ناري.



تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الحسينات، نتج عنها إصابة ٤ أشخاص خلال مشاجرة نشبت بينهم.

تبين إصابة كل من: فاطمة عديل محمد ٣٥ عاما، ربة منزل، محمد عدلي محمد ٣٧ عاما، همام محمد زويل ٦٦ عاما، و ياسر طايع أبو زيد ٣٥ عاما.

من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت العام، لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضرا بالواقعة و أخطرت نيابة مركز أبوتشت لمباشرة التحقيقات.

