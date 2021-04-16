سهر الصايغ تشارك متابعيها بـ صورة من كواليس تصوير مسلسل الطاووس

شاركت الفنانة سهر الصايغ متابعيها بـ عدة صور لها من كواليس تصوير مسلسل “ الطاووس ” وذلك عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت سهر الصايغ قائلة “ الحمد لله#الطاووس #امنيه #رمضان2021 #رؤوف_عبدالعزيز ”.

و يذكر أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، الي جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل و وجورج أشرف.

مسلسل "الطاووس" سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.