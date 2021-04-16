موجود في كل منزل.. اكتشاف مادة طبيعية تعالج الاكتئاب

استكمالا للدراسات المتعلقة بالعقارات وفعالية المواد بها والتي بعضها لها شبيه طبيعي، توصل علماء في "إمبريال كوليدج لندن" إلى وجود مادة مخدرة موجودة في نبات ويمكن أن تساعد في علاج اعراض الاكتئاب كبديل فعال للأدوية المضادة للاكتئاب.

ووفقا لوكالة "دويتش فيله" الألمانية، توجد مادة "السيلوسيبين" في الفطر "المشروم" وهو مركب مخدر موجود في الفطر السحري (نوع من الأعشاب)، يمكن أن يساعد في علاج أعراض الاكتئاب كأدوية تقليدية فعالة مضادة للاكتئاب.

وتوصلت دراسة أجراها باحثون بريطانيون إلى أن المركب المخدر الموجود في الفطر جيد وفعال في علاج أعراض الاكتئاب مثل الأدوية التقليدية، وقال العلماء في إمبريال كوليدج لندن إن أداء مادة السيلوسيبين هو نفس أداء عقار شهير مضاد للاكتئاب يستخدم على نطاق واسع.

كما أشارت النتائج، التي نُشرت في مجلة الطب الجديد، إلى أن الفطر يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تحسين حياة الشخص ومستوى سعادته، وقال روبن كارهارت هاريس، رئيس مركز الأبحاث إن ذلك يظهر أن بعض المواد الطبيعية تكون ذات تأثير قوي دون الحاجة إلى تلقي عقار.

لكن الخبراء يحذرون من أن هناك حاجة لمزيد من التجارب لأن هذه الدراسة استخدمت فقط عينة من 59 شخصًا يعانون من اكتئاب متوسط ​​أو شديد، وتعد هذه واحدة من أولى الدراسات، التي أجريت على مدى 6 أسابيع، لاختبار المواد المهدئة الطبيعية لعلاج الاكتئاب.

وتم تحديد استجابة العلاج، بنسبة 50٪ على الأقل لمرضى الاكتئاب، و70% للحالات المتوسطة، فيما حذر العالم كارهارت هاريس من هذه النتائج الأولية ، مؤكدا أن المرضى الذين يعانون من الاكتئاب يجب ألا يحاولوا العلاج الذاتي بالفطر لأن ذلك سيؤثر على مدى تطور وعلاج حالتهم فيما بعد.