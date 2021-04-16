تقارير أمريكية تكشف عن خطة بايدن في التعامل مع إيران

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستعد لرفع العقوبات عن إيران وفقا لقراءة عادلة للاتفاق النووي.

ونقلت مجلة "فورين بوليسي" عن مصادر مقربة من المفاوضين في فيينا أنه من المتوقع أن يعرض المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي "صفقة" على طهران.

وقالت المصادر إن الصفقة تدور حول تخفيف العقوبات بدرجة تكفي لعودة إيران إلى الاتفاق النووي، ولكن لن يكون هناك تخفيفا كبيرا للعقوبات.

وأوضحت المصادر أن بايدن يرغب في تخفيف جزئي للعقوبات، حتى لا يصبح عرضة لهجوم المتشددين في بلاده، والذين يتواجد بعضهم في حزبه ويرفضون تقديم أي تنازلات لصالح إيران.

وشددت على أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات إلا إذا توقفت إيران عن انتهاك الاتفاق برفع مستويات التخصيب وإنتاج مواد نووية يمكن استخدامها في صنع السلاح النووي.

وقال علي فايز مسؤول الملف الإيراني في مجموعة الأزمات الدولية، والذي كان يعمل مستشارا لمالي عندما كان الأخير رئيسا للمجموعة: "حتى الآن، لم يتم مناقشة عقوبات محددة ولكن خطوط عريضة لطرق بناء الثقة"