أمريكا والعراق يبحثان التعاون الأمني وتشكيل لجنة عسكرية مشتركة

بحث الوكيل الأقدم في وزارة الخارجية العراقية نزار الخير الله والسفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، تشكيل لجنة عسكرية-فنية مشتركة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن الجانبين بحثا أيضا الإسراع بعقد الاجتماعات لتنفيذ مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي.

كما ناقش الجانبان "الانتقال إلى المرحلة الجديدة من التعاون الأمني، لأغراض الاستشارة والتدريب وبناء القدرات، وإعادة إنشار القوات القتاليّة إلى خارج العراق".

وكان السفير الأمريكي لدى العراق قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه لا توجد أي نية لإغلاق السفارة في بغداد، مشيرا إلى أن "المجاميع المنفلتة التي تهاجم المنطقة الخضراء تستهدف السيادة العراقية".

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية يحظى باهتمام الحكومة العراقية.