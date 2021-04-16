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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الأمم المتحدة: العنف الجنسي يستخدم كسلاح في إقليم تيجراي الإثيوبي

صدى البلد

 

أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أن العنف الجنسي يستخدم كسلاح في إقليم تيجراي الإثيوبي، مشيرا إلى أن الأوضاع هناك لم تتحسن.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن لوكوك قوله: " "لا شك أن العنف الجنسي يستخدم في هذا النزاع كسلاح حرب"، مضيفا أن أغلبية جرائم الاغتصاب ارتكبت من قبل رجال بزي عسكري، وأن أصابع الاتهام موجهة إلى الأطراف المتنازعة.

وأشار إلى أن نحو ربع التقارير عن العنف الجنسي في إقليم تيجراي تتحدث عن حالات الاغتصاب الجماعي أو تعرض النساء لعمليات اغتصاب متكررة خلال عدة أيام، كما يستهدف العنف الجنسي البنات التي لا تزيد أعمارهن عن 8 سنوات.

وأكد لوكوك أن الأزمة الإنسانية في إقليم تيجراي تدهورت خلال الشهر الأخير، وأن الأمم المتحدة لم ترصد أي دليل على انسحاب القوات الإريترية من الإقليم، والتي توجه إليها اتهامات بارتكاب جرائم.

وأضاف أن المشكلة لا تزال قائمة في ما يخص نقل المساعدات الإنسانية، وأن أحد التقارير الذي تلقته الأمم المتحدة يشير إلى مصرع 150 شخصا بسبب الجوع، معتبرا ذلك "إشارة مقلقة".

 

إقليم تيجراي تيجراي اثيوبيا الأمم المتحدة

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