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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. شوبير يعلن أسماء طاقم تحكيم مباراة القمة.. جالطا سراي ينوى شراء نجم الأهلي

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية، ونستعرضها على النحو التالي:

 

عقب مصطفي محمد ..جالطا سراي ينوي تقديم عرضا رسميا لضم نجم الأهلي


كشفت بعض التقارير التركية عن رغبه مسؤولي جالطا سراي التركي في ضم محمد مجدي قفشه نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية .

 

أم صلال القطري يعلن تولي المصري فتحي الجندي قيادة الفريق .. تفاصيل
 

أعلن نادي أم صلال القطري عن تعيين المدرب المصري فتحي الجندي نجم فريق المقاولون العرب السابق  مديرا فنيا للفريق عقب رحيل المغربي عزيز بن عسكر.

 

شوبير يعلن أسماء طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني
 

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن طاقم تحكيم مباراة الدور الأول والثاني من بطولة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك.

 

نجم وادي دجلة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه
 

كشف محمد هلال نجم فريق وادي دجله حقيقة تلقيه عروض من الأهلي والزمالك خلال الفترة الحالية للانضمام لاحد قطبي الكرة المصرية .

 

مواعيد مواجهات نصف نهائي الدوري الأوروبي
 

 

 

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