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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أيمن يونس يوجه رسالة تهنئة لـ حازم إمام بمناسبة عيد ميلاده

صدى البلد

وجه أيمن يونس نجم الزمالك السابق رسالة تهنئة لـ حازم إمام نجم الفريق والمنتخب السابق بمناسبة عيد ميلاده اليوم.

 

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “أخي العزيز المحترم حازم إمام .. سنة جديدة تنضاف ل حياتك تكون كلها  صحه و خير و سعاده.و رضا من رب العالمين ”.

 

وجه نادي الزمالك رسالة تهنئة لـ حازم إمام نجم الفريق والمنتخب السابق وعضو اتحاد الكرة السابق بمناسبة عيد ميلاده اليوم

ونشر الحساب الرسمي لـ الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صورة لـ حازم امام

وعلق :"  من سجل "التاريخ، يا حازم يرفع يديه للموهوبين وينسى دون اعتذار أنصاف اللاعبين!".

وأضاف :" كل عام وأنت زملكاوي يا حازم، كل عام وأنت دلالة حية على ما يستطيع الزمالك تقديمه من فن فريد من نوعه".

وكان حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، يعلق على قرارات أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بشأن مباراة الزمالك والأهلي المتعلقة.

وقال إمام عبر برنامجه المذاع على راديو أون سبورت، لم أتوقع قرارات أحمد مجاهد، معروف عنه أنه أبو اللوائح ولا أفهم ما فعله بشأن بطولة دوري 99 للشباب.

وشدد حازم امام ، علي أنه تعجب من تصريحات أحمد مجاهد بشأن تغيير اللائحة، لماذا تغير لائحة بعد نهاية البطولة، بطولة ليست مهمة فما كان الداعي لتغيير اللائحة وإثارة بلبلة قبل مباراة القمة.

وتابع ، هناك لائحة مثبتة قبل البطولة تنص على بنود معينة، فلم قمت بتغيير اللائحة بعد البطولة؟، لماذا نفتعل مشكلات خاصة وأن الزمالك يمر بأزمات أخرى؟.

أيمن يونس حازم امام الزمالك

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