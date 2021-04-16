ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا اليومية

سجلت ألمانيا خلال اليوم الماضي، 25831 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و247 حالة وفاة.

وبحسب آخر أرقام وبيانات معهد "روبرت كوخ للأمراض المعدية"، الصادرة اليوم الجمعة، ارتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و99273 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء 79628 إصابة.

وأمس الخميس، طالب وزير الصحة الألماني، الولايات الفيدرالية البالغ عددها 16 بالبلاد، بفرض قيود أكثر صرامة بسرعة لمحاولة إبطاء انتشار كورونا وعدم الانتظار حتى يتم تمرير قانون وطني بشأن الإجراءات.

وحث رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، لوثار ويلر، المسؤولين في ألمانيا، اليوم الخميس، على اتخاذ إجراءات صارمة على وجه السرعة لمحاولة احتواء موجة ثالثة من فيروس كورونا.

وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قالت الاثنين الماضي إنه " يتعين علينا أن نؤكد أن هذه الموجة الثالثة ربما تكون الأشد بالنسبة لنا".

وأضافت أن عدد الإصابات مرتفع للغاية حاليا، ويتزايد شغل وحدات العناية المركزة في المستشفيات مجددا، مؤكدة أن "التطعيم أهم سلاح لدينا" لكسر هذه الموجة.