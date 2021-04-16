بـ إطلالة جديدة .. بسمة وهبة تتألق فى أحدث ظهور| شاهد

نشرت الإعلامية بسمة وهبة ، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى :

مشاء الله قمر قمر قمر - جميله وقمر وبحبك جدا - أحلى بسمة وهبة فى الدنيا



وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبة صورة من كواليس برنامجها الرمضاني الجديد "العرافة"، المقرر عرضه بعد الفطار مباشرة على قناة المحور.



حيث ظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.