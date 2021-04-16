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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشركة الفرنسية تتولى إدارة مواقع ومحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق خلال الشهر الجاري.. تفاصيل

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

كشف الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الشركة الفرنسية ستتسلم خلال الشهر الجاري، مواقع ومحطات العمل بـ الخط الثالث لمترو الأنفاق "العتبة - عدلي منصور" استعدادا لتشغيلها خلال شهر يونيو المقبل.


وأوضح مصدر بالهيئة لـ صدى البلد ،  أن الشركة ستقدم خدمة عالية المستوى فيما يخص الصيانة والتشغيل، كما ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة 100%، لافتا إلى الاعتماد على مشغلي الخط الثالث بشكل كامل، ومن ثم طرح مسابقة تعيين جديدة.

وقامت الشركة الفرنسية المقرر لها إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق  بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق بتشكيل لجنة مشتركة لبدء إجراءات استلام الخط  خلال الفترة المقبلة وتشغيله بمعرفتها.

وتستهدف الشركة الفرنسية لتشغيل المترو العمل على رفع كفاءة الخط وزيادة معدلات الانتظام  للحركة وتقليل معدلات التقاطر مع  وضع مخطط لتعظيم الإيرادات للخط الثالث وتقديم خدمات جديدة بالمترو تساهم في زيادة الاقبال من الركاب على استخدام المترو بدلا من وسائل النقل الأخرى.

وأجرت اللجنة المشتركة بين الشركة الفرنسية ومترو الانفاق أعمال جرد شملت البنية الأساسية للخط والقطارات والاستوك الخاص بقطع الغيار وجداول الصيانة وكافة بيانات التشغيل.

وكانت وزارة النقل وهيئة الانفاق وافقت على العرض الفرنسي لإدارة وتشغيل الخط ويتم حاليا إجراءات فصل الخط الثالث عن المترو لتسليمة للشركة الفرنسية على ان يتم تجربة التشغيل للشركات العالمية في الخطوط المستقبلية مثل الخط الرابع  والشركات الخاصة بالقطارات المكهربة.

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الشركة الفرنسية تتولى إدارة مواقع ومحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق خلال الشهر الجاري.. تفاصيل

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