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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انخفاض فى درجات الحرارة

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 16-4-2021

صدى البلد

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 16-4- 2021، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس منخفض في درجات الحرارة وذلك على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، بينما يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

وقالت الإعلامية هبة ماهر إن هناك انخفاض بسيط في درجات الحرارة عن أمس، وتنشط رياح محملة بالأتربة.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

القاهرة الصغرى 18 والعظمى  34

شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 34

طنطا الصغرى 15 والعظمى 35

دمنهور الصغرى 16 والعظمى 33

الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24

بلطيم الصغرى 16 العظمى 24

مطروح الصغرى 16 والعظمى 30

السلوم الصغرى 17 والعظمى 31

بورسعيد الصغرى 17 العظمى 24


دمياط الصغرى 16 والعظمى 24

الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 35

الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 35

السويس الصغرى 18 والعظمى 36

العريش الصغرى 16 والعظمى 24

رفح الصغرى 15 والعظمى 23
 

 

درجات الحرارة الطقس القاهرة شبين الكوم

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