أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 16-4- 2021

انخفاض فى الأسعار

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الجمعة 16-4- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 3.5 جنيه للكيلو

البصل بـ6 جنيهات للكيلو

البطاطس 4.5 للكيلو

الفاصوليا تسجل 14 جنيهات للكيلو

الكوسة بـ 11.5 جنيه للكيلو

الجزر بـ5 جنيهات للكيلو

الثوم 12 جنيه لليكلو

الخياربـ 7.5 جنيه للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 5 جنيهات

الموز 10 جنيهات

الجوافة 10 جنيهات

الكنتالوب 9 جنيهات.



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

