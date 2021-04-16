عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض فى الأسعار

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 16-4- 2021

الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الجمعة 16-4- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 3.5 جنيه للكيلو

البصل بـ6  جنيهات للكيلو

البطاطس 4.5   للكيلو

الفاصوليا تسجل 14  جنيهات للكيلو

 

الكوسة بـ  11.5 جنيه للكيلو

الجزر  بـ5 جنيهات للكيلو

الثوم 12 جنيه لليكلو

الخياربـ 7.5 جنيه للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال  5 جنيهات
الموز 10 جنيهات
الجوافة 10 جنيهات
الكنتالوب 9  جنيهات.


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.
 

شعبة الخضراوات والفاكهة الجوافة أسعار الفاكهة اليوم في مصر أسعار الخضراوات اليوم في مصر الفاكهه

موضوعات متعلقة

مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-4-2021

ترشيحاتنا

جالاتا سراي يجهز عرضا لضم أفشة من الأهلي

تعرف على أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي اليوم 16-4-2021

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 16 -4- 2021

مستشار ملك البحرين ينعي الكاتب الصحفي مكرم محمد ‏أحمد

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم الجمعة

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 16-4-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

هل الاحتلام في نهار رمضان يفطر؟.. أمين الفتوى يوضح

موجود في كل منزل.. اكتشاف مادة طبيعية تعالج الاكتئاب

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

أخبار الرياضة.. شوبير يعلن أسماء طاقم تحكيم مباراة القمة.. جالطا سراي ينوى شراء نجم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ