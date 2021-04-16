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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مستشار ملك البحرين ينعي الكاتب الصحفي مكرم محمد ‏أحمد

صدى البلد

نعى  الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية ببالغ الحزن والأسى ‏الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ‏السابق في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ‏يناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، ومسيرة مشرفة في خدمة الصحافة والإعلام ‏العربي. ‏

وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في برقية تعزية بعث بها إلى أسرة الفقيد أن الأسرة الصحفية والإعلامية المصرية والعربية فقدت بوفاة الكاتب ‏الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رمزًا من رموز الصحافة الوطنية والفكر المستنير ‏وأحد أعلام العمل الإعلامي المسؤول، مستذكرًا مواقفه التاريخية على مدى أكثر من ‏ستة عقود في الدفاع عن وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية، لدى قيادته لنقابة ‏الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر واتحاد الصحافيين العرب ‏والعديد من الصحف والمجلات المصرية.‏

وأعرب مستشار الملك عن خالص التعازي ‏والمواساة إلى أسرة مكرم محمد أحمد، رحمه الله، وعائلته الكريمة، داعيًا ‏الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ‏وذويه الصبر والسلوان.

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