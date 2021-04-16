ماذا حمل أبو الغيط في زيارته إلى الرياض؟

أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، التقي خلالها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن المشاورات بين أبو الغيط وفرحان تناولت مختلف القضايا الإقليمية؛ حيث استعرض الأمين العام نتائج جولاته الأخيرة في كل من تونس والعراق، وأكد أهمية تنشيط العمل العربي المشترك في هذه المرحلة التي تواجه فيها المنطقة العربية تهديدات مشتركة.

وأشار أبو الغيط، إلى أن وقف اطلاق النار الكامل هو الخطوة الأولى نحو حل الأزمة اليمنية ومعالجة الوضع الإنساني الصعب الذي تواجهه البلاد، مؤكدا ان المبادرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد تمثل معالجة متوازنة ومدخلا سليماً للتسوية الشاملة للأزمة، داعياً الطرف الحوثي ان يغلب مصلحة الشعب اليمني على اي اعتبارات او أجندات أخري.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط شدد على أهمية التضامن العربي في مواجهة التدخلات الإقليمية، محذرا من التوصل الى تسويات في الإقليم لا تراعي المصالح العربية، وتشجع القوى التي تعمل على تقويض الاستقرار.