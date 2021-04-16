عودة حجازي.. اتحاد جدة يستضيف الباطن بـ الدوري السعودي

يستضيف فريق اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، نظيره الباطن، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة وعشر دقائق مساء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري السعودي.

وتشهد مباراة اليوم عودة أحمد حجازي لتشكيلة الاتحاد، بعد عن غيابه عن كلاسيكو الهلال في الجولة الماضية والذي انتهى بفوز النمور بهدفين دون رد، تنفيذا لعقوبة الإيقاف مباراة واحدة، بسبب حصوله لبطاقة حمراء أمام الرائد.

ويسعى فريق اتحاد جدة بقيادة أحمد حجازي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتقاسم وصافة الدوري السعودي مؤقتا مع الشباب.

في المقابل يطمح الباطن في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحمد حجازي ورفاقه، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد الباطن في المركز الـ 13 بـ 28 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، القادسية مع الرائد في تمام الثامنة والنصف وخمس دقائق مساء.