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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي اليوم 16-4-2021

عملات- أجنبية
عملات- أجنبية

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 16 ابريل 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى: بلغ الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى بمستهل تعاملات اليوم الاربعاء 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع . 


ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة



سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 18.67 جنيه للشراء و 18.84 جنيه للبيع .


وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 21.48 جنيه للشراء و 21.69 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 16.89 جنيه للشراء و 17.04 جنيه للبيع .


واستقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.84جنيه للشراء و1.86 جنيه للبيع .


اسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى نحو 14.34 جنيه للشراء و 14.46 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة عند 2.38 جنيه للشراء و2.40 جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار من بنك لأخر .

 

العملات الاجنبية اليوم الجمعة الجنيه المصري سعر صرف الدولار

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