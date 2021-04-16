تعرف على أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي اليوم 16-4-2021

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 16 ابريل 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .



وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى: بلغ الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى بمستهل تعاملات اليوم الاربعاء 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع .





ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة







سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 18.67 جنيه للشراء و 18.84 جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 21.48 جنيه للشراء و 21.69 جنيه للبيع .







وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 16.89 جنيه للشراء و 17.04 جنيه للبيع .





واستقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 1.84جنيه للشراء و1.86 جنيه للبيع .





اسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة



ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .



سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى نحو 14.34 جنيه للشراء و 14.46 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة عند 2.38 جنيه للشراء و2.40 جنيه للبيع.



وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.



وتختلف أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار من بنك لأخر .



