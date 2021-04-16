داليا أشرف توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن كورونا

ارتفاع إصابات كورونا

طالبت الإعلامية داليا أشرف، من المواطنين بتوخى الحذر، و تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة وذلك لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت خلال تقديمها برنامج “ 8 الصبح” المذاع على قناة دي إم سي، مع الإعلامية رحمة خالد، أن المصريين فى رمضان لهم طقوس ولكن فى هذه الفترة الرجاء تجنبها لعدم الإصابة بالوباء.

وتابعت : “ انا عارفه أن الكل لازم يعزم التانى بس ممكن لو هنلتزم بالإجراءات الاحترازية ويكون العدد قليل جدًا”.

وتابع : “ الفترة الأخيرة تشهد ارتفاع فى إصابات كورونا، ولا نعلم هل بدأت الموجة الثالثة لكورونا أم امتداد لـ الموجة الثانية”.