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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد ضياع حلم دوري الأبطال.. 4 متهمين بالتسبب في انهيار ليفربول

صدى البلد

موسم كارثي يقدمه فريق ليفربول الإنجليزي، حيث فقد الريدز فرصة التتويج بأي لقب، بعد وداع دوري أبطال أوروبا، أول أمس الأربعاء، على يد ريال مدريد الإسباني، من الدور ربع النهائي.

وخسر ليفربول أمام ريال مدريد بنتيجة 3 - 1 في مباراة الذهاب على ملعب ألفريد دي ستيفانو، بينما تعادل سلبيا على ملعب أنفيلد.

فقد ليفربول فرصة الحصول على أي لقب هذا الموسم، حيث ابتعد تماما على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بتواجده في المركز السادس بـ52 نقطة، وبات كل هدف إنهاء البطولة ضمن الأربعة الكبار للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

5 متهمين بالتسبب في انهيار ليفربول بعد ضياع حلم دوري الأبطال:

1- يورجن كلوب:

لا شك أن يورجن كلوب هو المسؤول الأول عن موسم ليفربول الكارثي، حيث تخلي عن المدافع الكرواتي ديان لوفرين، خلال الصيف الماضي، دون تعويضه بأي مدافع، ومع بداية الموسم بدأ مدافعو ليفربول يتساقطون مدافعا تلو الآخر بسبب الإصابات، والغياب عن الفريق لفترة كبيرة.

تسبب فريق ليفربول في بداية الموسم بسبب إصابات المدافعين في فيرجيل فان دايك وماتيب وجوميز، وابتعادهم عن الملاعب لفترة طويلة.

حاول يورجن كلوب تدارك الأمر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالتعاقد مع كاباك على سبيل الإعارة قادما من شالكه، وبن ديفيز من بريستون، إلا أن الثنائي لم ينقذا دفاع ليفربول من الانهيار، ليستمر الريدز في تقديم موسم كارثي.

كلوب ارتكب أيضا العديد من الأخطاء الفنية آخرها كان في مباراة الذهاب أمام ريال مدريد، دفع بـ نابي كيتا أساسيا الغير جاهز لهذا المباراة الكبيرة، على حساب تياجو ألكانتارا الذي كان في حالة بدنية وفنية أفضل.

حاول كلوب تصحيح خطأة بالدفع بـ تياجو ألكانتارا بدلا من نابي كيتا في الدقيقة 40، لكن الأمور كانت تعقدت تماما على الريدز بسبب السيطرة التامة للريال على اللقاء.

يورجن كلوب أصر أيضا على عدم تغيير ساديو ماني رغم مستواه الكارثي في المباراة، وأخرج جوتا الذي كان بحالة فنية أفضل وتسبب في هدف الريدز الوحيد الذي سجله محمد صلاح.

 

2- محمد صلاح:

يورجن كلوب حمل محمد صلاح مسؤولية الفشل في العودة أمام ريال مدريد، حيث قال عقب المؤتمر الصحفي:" "حظنا في إنهاء الهجمات قليل كحظنا في الموسم الحالي، نعرف عدد المرات التي أنهى فيها محمد صلاح هذه الفرص بعيون مغلقة، لكنه لم يفعل اليوم."

كلوب كان متحاملا على محمد صلاح بتصريحاته عقب مباراة ريال مدريد، فمن غير المنطقي أن يتعرض اللاعب للانتقاد من مديره الفني لعدم تسجيله في لقاء وحيد.

صلاح هو أفضل لاعب في الريدز هذا الموسم بفارق كبير عن باقي منافسيه، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، كما سجل 6 أهداف وصنع هدفا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

 

3 - ساديو ماني:

يقدم ساديو ماني واحدا من أسوأ مواسمه مع ليفربول هذا الموسم، حيث شارك مع الفريق في 41 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات سجل خلالهما 12 هدفا، وصنع 7 آخرين.

ساديو ماني يقدم أداء عشوائيا على أرضية الملعب، وتسبب أخطاؤه في هجمات مرتدة خطيرة على مرمى الريدز، وهذا ظهر واضحا بشدة أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب.

ماني كان أفضل كثيرا مع الريدز الموسم الماضي، حيث شارك مع الفريق في 47 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهما 22 هدفا، وصنع 12 هدفا.

 

4- روبرتو فيرمينو:

 روبرتو فيرمينو علامة استفهام كبيرة هذا الموسم، فمنذ انضمام جوتا إلى ليفربول مطلع الموسم الجاري، والبرازيلي في تراجع مستمر، حيث خاض 42 لقاء هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف فقط وصنع 7 آخرين.

فيرمينو شارك مع ليفربول في 52 لقاء الموسم الماضي، سجل خلالهما 12 هدفا، وصنع 13 آخرين.

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