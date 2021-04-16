تناول جهود المملكة للتصدي لكورونا.. سفير البحرين يجتمع مع نائب حقوق الإنسان الألمانية

عقد السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية اجتماعا مع السيدة هيلجا مارغريت بارت، نائب المدير العام لحقوق الإنسان والتنمية الدولية والشؤون الاجتماعية بوزارة الخارجية الألمانية.

ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية تم خلال اللقاء التأكيد على متانة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية وعلى أهمية العمل على تعزيزها بين البلدين الصديقين.

كما تم استعراض جهود البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا ضمن الجهود الدولية المشتركة في هذا الجانب، وتطرق اللقاء إلى جهود مملكة البحرين في التصدي لفيروس كورونا عبر ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ومبادرات استهدفت تحصين المجتمع وضمان صحة المواطنين والمقيمين ودعم المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية. كما تم مناقشة القضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.