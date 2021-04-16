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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. وفاة مدبّر أكبر عملية احتيال في التاريخ

أموال
أموال

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، وفاة مدبر أكبر عملية احتيال فى التاريخ.


ووفقا للتقرير، توفى الأمريكي برنارد مادوف صاحب الـ82 عاما المعروف بلقب "محتال القرن"، حيث حكم عليه بالسجن 150 عاما بعد إدانته فى قضية احتيال بقيمة 64.8 مليار دولار.

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وعرفت القضية باسم "مخطط بونزى"، وتمثلت طريقة احتياله بأخذ مال من المستثمرين جدد، وتقديم وعد بمنحهم عائدا ثابتا مرتفعا على أموالهم.


ويقوم باستخدام أموال المستثمرين الجدد لسداد عوائد العملاء القدامى، وعانى مادوف من فشل كلوى مزمن ومشاكل صحية أخرى حتى أصبح يحتاج إلى عناية طبيب على مدار الساعة فى السجن.
 

محتال القرن أمريكا السجون الأمريكية العربية احتيال

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