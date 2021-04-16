برشلونة يجهز عرضا صادما لـ ميسي

كشفر تقرير إسباني، عن عرض مجلس إدارة نادي برشلونة، لتجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق.

وذكر برنامج الشيرنجيتو الإسباني، أن برشلونة يستعد لتقديم عرض جديد لـ ليونيل ميسي، يمنحه راتبا سنويا 30 مليون يورو.

وأضاف البرنامج الإسباني، أن عرض برشلونة الجديد سيكون بمثابة تخفيض نسبة تتجاوز الـ50%، من راتب ليونيل ميسي.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، دون الرجوع لإدارة ناديه.

ويعد مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، أبرز المهتمين بالتعاقد مع ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن ليونيل ميسي يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 23 هدفا، بفارق 4 أهداف عن جيرارد مورينو وكريم بنزيما ولويس سواريز أصحاب المركز الثاني بـ 19 هدفا.