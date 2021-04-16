سيولة مرورية على الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

حالة الطريق الدائري الان

شرحت مصادر، الحالة المرورية الصباحية اليوم الجمعة على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية.

وقالت المصادر، إن كافة الطرق الرئيسية والصحراوية تشهد استقرارا تاما في الحالة المرورية منذ ساعات الصباح الأولى.

وأشارت المصادر إلى استقرار الحركة المرورية على الطريق الدائري بمناطق القاهرة الجديدة والمعادي وكورنيش النيل بالاتجاهين.

كما تستقر حركة المرور على الطريق الدائري بمناطق المنيب والكونيسة ومحور المريوطية ومناطق كفر غطاطي ووصلة أكتوبر.

وتستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري بمناطق إمبابة والوراق ومسطرد ومناطق المرج ومؤسسة الزكاة حتى مناطق السلام.

فيما تستقر الحركة المرورية على محور 26 يوليو ومحور روض الفرج ومحور الضبعة، لا سيما استقرار الحالة المرورية على الطريق الدائري الإقليمي والطريق الدائري الأوسطي، وطريق شبرا - بنها الحر.

وكذلك تستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق اسيوط الغربي.

كما تستقر حركة المرور على طريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي، وطريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، والقصير - مرسى علم، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطرق جنوب سيناء.