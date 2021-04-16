جامعة حلوان فى أسبوع.. تنظيم دورة لإعداد المعلم الجامعي..وتحصد المركز الثاني لأفضل بحث علمي في مؤتمر علماء المستقبل

رئيس جامعة حلوان يتفقد الجامعة الأهلية ومركز الاختبارات الإلكترونية

تربية حلوان تنظم دورة لإعداد المعلم الجامعي

جامعة حلوان تحصد المركز الثاني لأفضل بحث علمي في مؤتمر علماء المستقبل.

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الماضي العديد من الأخبار والأحداث الهامة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بها، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

قام الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسيد أمين عام الجامعة والأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية لمنشآت الجامعة الأهلية الحديثة لمتابعة تطورات البناء بعد الانتهاء من وضع الأسس لثمانية مبانٍ والوصول لمرحلة صب الأسقف للطابق الأول من كل مبنى في وقت قياسي، وذلك على مساحة ٦٥ فدانا من خلال تضافر جهود العاملين بدعم ورعاية الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.

وقد قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوضع حجر الأساس لهذه الجامعة الأهلية الجديدة في شهر فبراير الماضي؛ وذلك بمرافقة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وأعرب الدكتور ماجد نجم عن سعادته لسير العمل في سرعة وإتقان، مشيدًا بأداء كل المشاركين في هذا المشروع الضخم الذي يعد نقلة نوعية، فمن المقرر أن تقدم الجامعة الجديدة برامج أكاديمية متميزة ونادرة.

وقد أعلن أن مخطط الجامعة الأهلية يشمل مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.

كما شملت الجولة أيضا زيارة لمراكز الاختبارات المعامل الالكترونية وفصول القطاع الصحي التي تستوعب (١٠٥٠) طالبا وطالبة، بواقع (٨) قاعات بكلية الطب و(٩) قاعات بكلية التمريض، وتحتوي هذه المعامل على أجهزة حاسب آلي وسيرفرات ومنظومة إنذار وإطفاء حريق، وكاميرات مراقبة، وشبكات، وانترنت هوائي.

وأكد رئيس جامعة حلوان على أهمية التحول الرقمي وتطبيق منظومة الاختبارات الالكترونية وخاصة في ظل جائحة كورونا، إضافة إلى معرفة مستوى الطلاب وتصنيفهم إلى مجموعات بجانب تسهيل عملية إجراء التحليلات الإحصائية، ومنع الغش وتحقيق الشفافية.

كما ينظم مركز تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة حلوان دورة تدريبية بعنوان إعداد المعلم الجامعي ، عبر الشبكات من خلال نظام microsoft teams ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، وإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هيام العثماني مدير المركز ومنسق الدورة.

و تهدف الدورة التدريبية إلى تنمية معرفة الدارسين وفهمهم للأسس العلمية والمبادئ التي تقوم عليها عمليات التعليم والتدريس الجامعي، بجانب تنمية الاتجاه الإيجابي لدى الدارسين نحو الاهتمام بتطبيق الأسس العلمية والمبادئ التربوية والنفسية لعمليات التعليم والتعلم ، بالإضافة إلى اكتساب المزيد من المعلومات والمهارات الأساسية اللازمة للأداء الفعال للمهام التدريسية وتحقيق التفاعل الإيجابي مع الطلاب، وكذلك تنمية مهارات الدارسين فيما يتعلق باستخدامات تكنولوجيا التعليم في التدريس والتعرف على نظم إدارة التعلم الإلكتروني، وتنمية فهم الدارسين لرسالة الجامعة وأهدافها وأدوار عضو هيئة التدريس وحقوقه وواجباته ومسئولياته تجاه الطلاب والبيئة والمجتمع.

حصلت إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان على المركز الثاني لأفضل بحث علمي والذي قدمه الطالبين فادي مصطفي إبراهيم عمر الطالب بالفرقة الثالثة قسم ميكاترونكس بكلية الهندسة بحلوان، والطالب عمرو مصطفي إبراهيم عمر الطالب بالفرقة الثالثة قسم هندسة طبية بالكلية.

وذلك عقب نشرهما مراجعة بحثية في مؤتمر علماء المستقبل 4 المقام بجامعة دمياط بعنوان: الترابط الدماغي الحاسوبي، وتمت المشاركة الطلابية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان، وجاءت المشاركة الطلابية بالمؤتمر من خلال إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة تحت إشراف الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والأستاذ مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي.

وتضمنت المراجعة البحثية المنشورة للطالبين أهمية توفير تقنية الترابط الدماغي الحاسوبي كطريقة اتصال مباشرة بين نشاط الدماغ وأنظمة الكمبيوتر أو الأجهزة الإلكترونية، بهدف مساعدة المرضى المصابين باضطرابات عصبية عضلية مثل إصابة الحبل الشوكي أو السكتة الدماغية أو التصلب الجانبي الضموري (ALS) للعيش كأشخاص عاديين والتفاعل مع البيئة الخارجية بشكل أفضل.

كما تضمنت المراجعة البحثية شرح التركيب الدماغي وأمثلة لبعض أنماط الإشارات الكهربية داخل دماغ الإنسان البشري، بالإضافة إلى شرح لأنظمة ال BCI بما في ذلك طرق المعالجة المسبقة واستخراج وتصنيف الإشارات الدماغية والتحكم فيها، وتطرقت أيضًا إلى العديد من النقاط الأخرى مثل التقنيات والأدوات الحديثة من البرامج والأجهزة المستخدمة في هذا المجال، والتحديات المتعلقة بمستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة وأخيرًا التطبيقات والتوجهات المستقبلية مثل الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية باستخدام الإشارات الدماغية وطرق الكشف المبكر عن بعض الأمراض المزمنة كالأورام السرطانية ونوبات الصرع.