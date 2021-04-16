عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة وتوك توك بأسيوط

حادث مرور
حادث مرور

أصيب 4 أشخاص في تصادم حادث تصادم وقع بين سيارة وتوك توك بطريق أسيوط القاهرة الزراعي بمركز القوصية.


تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية بني زيد بوقوع حادث تصادم سيارة وتوك توك ووجود إصابات.


على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة تصادم سيارة ميكروباص رقم ٥٤٧٦ ي ط أ وتوك توك بدون لوحات  بطريق أسيوط /القاهرة الزراعي امام مدخل قرية بني زيد.


اسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم الى مستشفى القوصية المركزى، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

 

وفي سياق اخر زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، مصابي حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق البحر الأحمر والذين تم نقلهم لمستشفي أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم المساعدات المالية العاجلة لهم مصدرًا توجيهاته بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم حتى تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى كما التقى أسر الشهداء بمستشفيات الايمان العام والشاملة  لتقديم كافة أوجه الدعم لهم حتى استلام جثث ذويهم.


رافقه خلال الزيارة الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة واللواء أشرف سعدج حكمدار أسيوط ومجدى نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية والدكتور محمد جمال الدين مدير مستشفى الايمان العام والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب.

 

حيث إطمئن المحافظ ومرافقوه على الحالة الصحية لعدد 3 حالات من المصابين الذين تم نقلهم للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج والتقى بأسر المصابين للاستماع إلى طلباتهم مقدماً لهم المساعدات المالية العاجلة كمشاركة مجتمعية ودعم للمصابين وأسرهم على تجاوز الأزمة موجهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم حتى تماثلهم للشفاء.


واستكمل المحافظ جولته بزيارة أسر المتوفيين بمستشفى الايمان العام وأسيوط العام وتابع سير اجراءات أخذ عينات DNA من أهلية المتوفيين لمطابقتها بعينات الجثث الموجودة بالمستشفى حتى يتم التعرف على هوية الجثث ويتمكن الأهالي من استلام ذويهم في أسرع وقت كما قدم واجب العزاء لأسر المتوفيين معلناً تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم.


كما وجه محافظ أسيوط مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظة وجمعية الهلال الأحمر بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات العاجلة للمصابين وأسرهم والمتابعة المستمرة لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.


كان محافظ أسيوط قد نعى في بيان سابق ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الأليم مقدماً خالص التعازي والمواساة لأسرهم داعياً المولى عزل وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر شعباً وجيشاً وقيادة.


كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس نقل ركاب بطريق أسيوط البحر الاحمر بإتجاه سوهاج وعلى الفور توجه المحافظ لمكان الحادث وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث وتم الاستعانة بعدد 25 سيارة اسعاف وتم نقل 3 مصابين إلى المستشفى الجامعى ونقل 20 جثة (9 مستشفى الايمان العام و9 مستشفى أسيوط العام وجثة إلى مستشفى أسيوط الجامعى وجثة إلى مستشفى أسيوط الجديدة ) وتم وضع حواجز مرورية وتعديل حركة المرور بالطريق منعاً للتزاحم وتابع المحافظ نقل المصابين والجثث ورفع السيارة والاتوبيس بواسطة ونش من رئاسة مركز ومدينة الفتح ومعدات وحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة بقيادة خالد مصطفى مدير الوحدة وتم تسيير الحركة المرورية.

أسيوط اخبار اسيوط تصادم توك توك مديرية امن اسيوط إصابات

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسيوط: 55 مريضا بفيروس كورونا خاضعون للعلاج بمستشفياتها

البابا تواضروس يعزي أسقف أسيوط في وفاة القس بيتر توفيق

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية يبحث مع سفير الهند الجديد بالقاهرة مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين

وزير المالية: نستهدف زيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية

لا تعطي حماية دائمة.. أستاذ علم الفيروسات يكشف عن مدة مناعة لقاحات كورونا

الشركة الفرنسية تتولى إدارة مواقع ومحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق خلال الشهر الجاري.. تفاصيل

سيتروين تكشف عن C5 X هايبرد 2022 الجديدة كليا .. صور

توارثها عن الأجداد.. حكاية أقدم بائع كنافة بسوهاج .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر: موجة حارة لـ يومين يعقبها انخفاض حرارة وأمطار وعواصف

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

دعاء رابع يوم رمضان.. احرص عليه لتفوز بالمغفرة

شاهد.. وفاة مدبّر أكبر عملية احتيال في التاريخ

غلق المحلات المخالفة للتوقيت الصيفي بداية من الغد

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

هل الاحتلام في نهار رمضان يفطر؟.. أمين الفتوى يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ