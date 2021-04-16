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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. المصري فتحي الجندي مديرا فنيا مؤقتا لـ أم صلال القطري

صدى البلد

أعلن نادي أم صلال القطري، تعيين المصري فتحي الجندي مديرا فنيا مؤقتا للفريق، خلفا لـ عزيز عسكر.

وكتب نادي أم صلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر”أسند مجلس إدارة نادي أم صلال برئاسة سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن ال ثاني  مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم للمدرب فتحى الجندي المشرف العام لقطاع الفئات السنيه بالنادي ليقود التدريبات مؤقتًا خلفا للمغربي عزيز بن عسكر".

وتابع بيان أم صلال:" فتحي الجندي سوف يقود الفريق في لقاء معيذر ضمن مسابقة كأس الاتحاد".

كان نادي أم صلال القطري أعلن مؤخرا رحيل عزيز عسكر، بعد انتهاء عقده، وعدم توصل الطرفين إلى اتفاق للتجديد.

يذكر أن أم صلال أنهى مسابقة الدوري القطري 2020 - 2021، في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

 

أم صلال القطري فتحي الجندي عزيز عسكر نادي أم صلال

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