لا تعطي حماية دائمة.. أستاذ علم الفيروسات يكشف عن مدة مناعة لقاحات كورونا

قال فايد عطية، أستاذ الفيروسات، إنه حصل على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا بالأمس، موضحا أن الأعراض التي ظهرت كانت بسيطة للغاية منها الشعور بالإجهاد وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وأضاف "عطية" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة " إكستر نيوز"، أن الأعراض تختلف من شخص لآخر، موضحا أن الأعراض تظهر مع 15% فقط من الأفراد.

وأوضح أن لقاح أسترازينكا وسينوفارم من أمن اللقاحات المتواجدة في العالم، منوها إلى أن لقاح سينوفارم يقوم على أساس خلايا الفيروس الميتة، وكذلك الأمر بالنسبة لـ أسترازينيكا.

وشدد أن عامل الأمان والكفاءة متواجد في أسترازينيكا وسينوفارم، موضحا أن الحالات التي أصيبت بالجلطات نتيجة حصولهم على لقاح أسترازينيكا قليل للغاية، كما أن الدراسات أثبتت أن معدل تكوين الجلطات لدى المصابين متقارب سواء قبل الحصول على اللقاح أو بعده.

ولفت إلى أن اللقاحات لا تعطي مناعة دائمة للأبد ضد فيروس كورونا، حيث تتراوح فترة المناعة من 3 شهور إلى سنة، موضحا أن لقاح أسترازينيكا مناسب لكل الفئات العمرية.



