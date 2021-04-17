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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف .. شخصية مارو .. محمد رمضان في لعبة Free Fire

محمد رمضان
محمد رمضان

 


كشف الفنان محمد رمضان عن اختياره للنجم للمشاركة باسمه في لعبة "فري فاير" العالمية من خلال وضع صورته وإذاعة مقطع فيديو لشخصيته في اللعبة على برج خليفة بدبي.

تم إطلاق اسم "مارو" على شخصية رمضان التي ستكون موجودة في اللعبة، كأول شخصية عربية يمكن اللعب باسمها.

لعبة فري هي لعبة باتل رويال وتم إصدارها في 4 ديسمبر 2017 وأصبحت اللعبة الأكثر تحميلًا للجوّال لعام 2019، نظرًا لشعبيتها.

حصلت لعبة "فري فاير" على جائزة "أفضل لعبة شعبية " في تصويت من متجر جوجل بلاي في عام 2019وحققت فري فاير أكثر من مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

 

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اللعبة تحتوي على خمسين لاعب ينزلون متفرقين في خريطة اللعبة بحثا عن الموارد والأسلحة لقتل الأعداء الذين يعترضونهم وللبقاء كآخر شخص حي في الجزيرة.

في فبراير 2019، بلغت فري فاير أكثر من 500 مليون تحميل في أجهزة الأندرويد ولمزيد من التفاصيل حول كواليس إعلان محمد رمضان في Free Fire شاهد الفيديو جراف التالي.

محمد رمضان لعبة Free Fire شخصية مارو فيديوجراف

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