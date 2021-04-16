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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القابضة للمياه: تفعيل خدمة فورى لشحن العدادات مسبقة الدفع بجميع الشركات التابعة

المياه
المياه

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفعيل خدمة فورى لشحن العدادت مسبقة الدفع بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة، لتغطى كافة محافظات الجمهورية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن الشركة القابضة تولى أهمية كبيرة لميكنة الخدمات التجارية للتسهيل على المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للوصول إلى رضاء العملاء باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة.

وأشار أن الشركة تتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع،  ضمن خطة الشركه القابضه في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح، رئيس الشركة القابضة، أنه تم تركيب نحو ٥٠٠ ألف عداد مسبق الدفع خلال الفترة الماضية، ومن مزايا تلك العدادات القضاء على أى أخطاء تنتج عن العنصر البشرى، وتتيح للمواطن التحكم ومتابعة استهلاكه، مشيرًا إلى أن العداد مُسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام، وبه نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة أطلقت خلال الفترة الماضية تطبيق قراءتى للهاتف المحمول يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات، وذلك لكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

ممدوح رسلان الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحى خدمة فوري مسبقة الدفع

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