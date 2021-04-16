مسابقه لاختيار الأفضل بين المحطات الارتوازية بـ مياه أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن اجراء مسابقة لاختيار أفضل المحطات الارتوازية علي مستوي كافة قطاعات الشركة،وفقا لعدد من المعايير منها اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ علي المظهر العام لمحطات المياه والموقع العام المحطة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن إجراء مثل تلك المسابقات يضمن خلق بيئه عمل مثالية هادفة وتحقيق التنافس بين العاملين وفع مؤشرات الاداء، وخلق بيئة عمل آمنة بالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف انه تم تشكيل لجنة ثلاثية من قبل إدارة العلاقات العامة وادارة السلامة والصحة المهنية وإدارة الرقابة والمتابعة لتقييم أداء المحطات وفق معايير محددة تمثلت في الالتزام بأجراءات التشغيل القياسية، وتحديد ساعات التشغيل وتسجيل بيان التشغيل، والدراية الكاملة للفنيين والمشرفين بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ علي الموقع العام للمحطة ونظافتها والالتزام بالاجراءات الاحترازية والالتزام بالزي الموحد (الرسمي ).

وأوضح أنه يتم التقييم كل ثلات شهور متتالية بترشيح من مدير المنطقة وبناء علي تقييم الجنة الثلاثية المشكلة علي مستوي القطاع ثم علي مستوي الشركة، بما يضمن انتظام العمل داخل تلك المحطات بصورة مثالية وانعكاسه على كفاءة التشغيل.