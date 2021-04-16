وصول وزير الأوقاف إلى الشرقية للقاء الأئمة وافتتاح مسجد الغنيمي

وصل منذ قليل، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إلى قصر ثقافة منيا القمح بالشرقية، لعقد لقاء مع عدد من الأئمة والدعاة والمشاركة في افتتاح مسجد "الغنيمي" بمنيا القمح، وأداء صلاة الجمعة بالمسجد.

كان في استقبال الوزير، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظة والمهندس محمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتم افتتاح 37 مسجدًا ما بين إحلال وتجديد وصيانة وترميم،بمختلف قرى ومراكز محافظات الجمهورية.

وعلى جانب أخر،أكد الشيخ عبدالفتاح الطاروطي قارئ القرآن الكريم ورئيس الهيئة العليا لتحفيظ القرآن الكريم بالعالم الإسلامي في أول تعليق له على قرار وزارة الأوقاف بغلق مسجد الطاروطي بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية أن مخالفة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خلال صلاة التراويح كان خطأً وتقصيرًا غير متعمد أو مقصود.

وأضاف "الطاروطي" في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أن عدم التزام بعض المصلين خلفه في صلاة التراويح كان خطأً غير مقصود وخاصة وأن البلاد تمر بمرحلة حرجة وحازمة تتطلب التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وأشار الدكتور "عبد الفتاح الطاروطي" إلى أنه يُعلن التزامه وتعهده كبقية الأئمة في المساجد والتزامهم برسالتهم الدعوية والصحية في الحفاظ على أرواح المصلين والالتزام بالإجراءات الوقائية مقدما التماسا إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف باستصدار أمر بفتح مجمع "الطاروطي" حتى لا يُحرم الناس من الصلاة فيه.

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