موعد مباراة إيفرتون ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل فريق توتنهام ضيفا على نظيره إيفرتون، اليوم، الجمعة، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ32، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ايفرتون ضد توتنهام والقنوات الناقلة

وتقام مباراة إيفرتون ضد توتنهام في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium .



ويسعى فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على إيفرتون، والحفاظ على فرصه في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.



كان توتنهام خسر أمام مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي



في المقابل يطمح إيفرتون في تعميق جراح توتنهام بتحقيق الانتصار عليه، وخطف المركز السابع منه.



يذكر أن مباراة الدور الأول من الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز إيفرتون على توتنهام بهدف دون رد، سجله دومينيك كالفيرت .



ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إيفرتون صاحب المركز الثامن.