استشاري مشروع متحف الحضارة: تطور واضح بعلم دراسة الآثار في الأونة الأخيرة.. فيديو

قال الدكتور بدوي إسماعيل، استشاري مشروع متحف الحضارة، إن التقاء الأسر الفرعونية المختلفة بالمتحف القومي للحضارة شيء عظيم، وتعسى الدولة بالتعاون مع وزارة الآثار إلى الاهتمام بالمومياوات المصرية.

وأضاف بدوي إسماعيل، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المتحف يضم أبرز الملوك المعادين لبعضهما، وأشهرهم الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث، وكانت هناك صراعات كبيرة بينهما.

ولفت إلى أن الأسرة الـ 18 كانت من أكثر الأسر التي شهدت حضارة كبيرة، موضحا التطورات الكبيرة التي شهدتها بحوث الأثار ، في الأونة الأخيرة .

وأشار إلى أن الأجسام المحنطة تكون ضعيفة وقابلة للتحطيم، وبالتالي فإن استخدام أشعة "إكس" دون تدخل بشري، أحد التطورات الأثرية في علم الآثار.

وتابع أن الأشعة المقطعية ساهمت في التعرف على الكثير من حكايات الملوك، وكيفية موتهم، وأسرار عن حياتهم.