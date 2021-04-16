عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي حسام حداد، والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الرؤية والمدفع والفانوس … ثلاثية رمضان التاريخية".



وكان أول مرة يحتفل بها المصريون برؤية هلال الشهر الفضيل كانت في عام 920 هجريا و1514 ميلاديا خلال فترة حكم السلطان الأشرف قنصوة الغوري بحضور القضاة الأربعة بالمدرسة المنصورية.



وحين ثبتت الرؤية انفض املجلس وركب المحتسب وسار أمامه السقا بالقرب الجلدية وأشعلوا الشموع على الدكاكين وعلقوا القناديل على طول الطريق إلى بيت الزين بركات.



أما فانون رمضان فعُرف منذ عام 362 هجريا و972 ميلاديا لتصبح منذ هذا الوقت من مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، وانتقلت فكرة الفانوس المصري إلى أغلب الدول العربية ليصبح جزءً من تقاليد شهر رمضان.



وبالنسبة إلى مدفع الإفطار فله قصة، في أول يوم رمضان عام 859 هجريا و1455 ميلاديا، كان والي مصر المملوكي خشقدم قد تلقى مدفعا هدية من صاحب مصنع ألماني فأمره بتجربته وتصادف مع غروب الشمس فظن سكان القاهرة أن ذلك إيذانا لهم بالافطار، وفي اليوم التالي توجه مشايخ الحارات والطوائف إلى بيت الوالي لشكره على هديته لسكان القاهرة ونال ذلك إعجابه، فأمر بإطلاق المدفع عند غروب الشمس كل يوم من أيام شهر رمضان.