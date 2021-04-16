حادث مروع.. شاهد لحظة تصادم أكثر من 30 سيارة بالجزائر

أذاعت فضائية سكاي نيوز الإخبارية، فيديو يعرض لحظة وقوع حادث مروع فى ولاية عين الدفلي الجزائرية بين أكثر من 30 سيارة، نتج عنه إصابة 8 أشخاص إلى جانب الخسائر المادية.

أشارت سكاي نيوز إلى أن سبب وقوع الحادث هو صعوبة الرؤية نظراً لكثافة الضباب.

وبحسب بيان الحماية المدنية الجزائرية، تم نقل المصابين إلى المستشفيات،مضيفة أن الحادث خلف خسائر مادية إثر اصطدام 34 سيارة من مختلف الأنواع.

وأكدت أن الحادث وقع حوالي الساعة 17:45 بمكان يسمى منحدر أولاد المهدي ببلدية الحسينية وتمثل فى اصطدام تسلسلي بين عدة سيارات مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص.