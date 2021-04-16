مقاتلات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع متفرقة في قطاع غزة

قصفت مقاتلات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، عدة مواقع وأراضي وسط وجنوب قطاع غزة، وألحقت أضرارا بممتلكات الفلسطينيين .



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال استهدفت موقعين شمال مخيم النصيرات وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأرضاً خالية في محيط مطار غزة الدولي المدمر شرق رفح جنوب القطاع ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في الأماكن المستهدفة وفي بعض ممتلكات الفلسطينيين القريبة.



كما استهدفت دبابات الاحتلال بقذيفتين موقعاً شرق منطقة جحر الديك أقصى جنوب شرق مدينة غزة، قبل أن تستهدف طائراته نفس الموقع بصاروخين.



وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء عقب سقوط قذيفة محلية أطلقت من غزة سقطت قرب مستوطنة إسرائيلية في الجنوب.