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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. ضبط شبكة نفذت عمليات احتيال بحوالي 1.5 مليون ريال

صدى البلد

ضبطت الأجهزة الأمنية في السعودية، مجموعة متهمين بارتكاب جرائم نصب واحتيال، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه امتدادًا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال، التي تستهدف التعاملات المالية للمواطنين والمقيمين، فقد تمكنت شرطة المنطقة من كشف شبكة إجرامية، مكونة من (6) مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والهندية.

وتابع: المتهمون الـ6 على ارتباط بشخصين آخرين خارج المملكة، وعلى صلة بـ(4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية وفروا وسائل وشرائح الاتصال، وجميعهم نفذوا عمليات احتيال.

وتمثلت عمليات الاحتيال في الإعلان عن وظائف وإجراء مقابلات شخصية عبر الاتصال المرئي، واستدراج الضحايا بالحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية، مكنتهم من الحصول على قروض تمويلية بأسمائهم.

وبتتبع مصادر تلك العمليات، تم القبض عليهم في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وتخطت المبالغ التي استولوا عليها (1,500,000) ريال، وضبط بحوزتهم مبلغ (40,000) ريال، ومصاغات ذهبية، و(4800) شريحة اتصال محلية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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