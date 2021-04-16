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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور كبار الصحفيين

وصول جثمان مكرم محمد أحمد إلى مسجد آل رشدان.. فيديو وصور

صدى البلد

وصل جثمان الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد إلي مسجد ال رشدان، لتأدية صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة.

وحرص العديد من كبار الصحفيين على حضور صلاة الجنازة، إلى جانب أسرة الصحفي مكرم محمد أحمد.

وأعلنت أسرة الكاتب عن إقامة العزاء بمنزل الأسرة ١٩٠ شارع الحجاز، ودفن الجثمان في مقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر.

وتوفي مكرم محمد أحمد أمس الخميس، عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا تاريخ طويل حافل بالإنجازات في مجال الصحافة والإعلام. 

وخسر الوسط الصحفي والإعلامي في مصر، قيمة وقامة صحفية كبيرة، بعد وفاة نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي كان يلقب بشيخ الصحفيين.

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