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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الكورية الجنوبية: ترشيح كيم بو-كيوم كرئيس وزراء جديد للبلاد

كيم بو-كيوم
كيم بو-كيوم

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي (البيت الأزرق)، ترشيح كيم بو-كيوم عضو الجمعية الوطنية السابق لأربع دورات ووزير الداخلية السابق، لمنصب رئيس الوزراء الجديد لكوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية، اليوم /الجمعة/ - أن الرئيس الكوري مون جيه-إن اختار "كيم" في حركة تعديل جديدة لمجلس الوزراء تهدف إلى إضافة بعض الزخم الجديد في قيادته التي تتضاءل بسبب هزيمة الحزب الديمقراطي الحاكم في الانتخابات الفرعية لعمدتي سول وبوسان.


واختار الرئيس مون أيضا وزراء جدد لوزارات الأراضي والعمل والصناعة والعلوم والمحيطات، وفقا لرئيس مساعديه يو يونغ-مين.


واختير نوه هيونغ-أوك وزير تنسيق السياسات الحكومية في مكتب رئيس الوزراء، لقيادة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل.


وتم تعيين مون سونج ووك، نائب رئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية، وزيراً للتجارة والصناعة والطاقة.


وعين الرئيس آن كيونغ-دوك، وهو عضو دائم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والعمل، وزيراً للتوظيف، واختير ليم هي-سوك، رئيس المجلس القومي لبحوث العلوم والتكنولوجيا، وزيراً للعلوم، كما قُرر ترقية بارك جون يونغ، نائب وزير المحيطات والثروة السمكية، إلى وزير الوزارة.

الرئيس الكوري كوريا الجنوبية مون سونج ووك

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