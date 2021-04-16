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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

غدا .. الجبلاية تناقش خارطة الطريق مع أجهزة الصالات والشاطئية والنسائية

صدى البلد

 

يعقد غدا السبت الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية لكرة الصالات والنسائية والشاطئية.

وقرر مسؤولو الجبلاية عقد اجتماع في الواحدة ظهر غد السبت للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية لكرة الصالات والشاطئية والنسائية والشابات والناشئات.

يأتي اجتماع الجبلاية مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الشاطئية والنسائية وكرة الصالات لمراجعة برامج إعداد المنتخبات الوطنية للارتباطات المقبلة.

وكشفت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة سيد بخيت عن قيمة اشتراك الأندية فى بطولة كأس مصر للسيدات وكأس مصر للشباب مواليد ٢٠٠١.

وأخطرت إدارة المسابقات فى الجبلاية الأندية عبر خطابات رسمية الراغبة فى الاشتراك بالبطولتين بسداد اشتراك قدره ١٠٠٠٠ آلاف جنيه فى بطولة كأس مصر للسيدات و٥٠٠٠ آلاف جنية قيمة الاشتراك فى كأس مصر للشباب مواليد ٢٠٠١.

وحددت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة يوم الخميس 29 أبريل الجاري موعدا لغلق باب الاشتراك في البطولتين.

وسبق أن أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إطلاق بطولتين جديدتين الموسم الحالي 2020-2021 على مستوى الكرة النسائية والشباب.

وينظم الاتحاد بطولة كأس مصر للشباب من مواليد 2001 اعتبارا من الأسبوع الأخير لشهر مايو المقبل، مع السماح لكل فريق بإشراك 3 لاعبين أكبر من مواليد 2001 أو من المقيدين في الفريق الأول.
ورصد الاتحاد المصري جوائز مالية للبطولة قدرها 150 ألف جنيه للمركز الأول ومائة ألف جنيه للمركز الثاني وخمسين ألف جنيه للمركز الثالث.

كما ينظم الاتحاد بطولة كأس مصر للسيدات لأندية القسمين الأول والثاني الموسم الحالي، بجوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى قدرها مائة ألف وخمسة وسبعين وخمسين ألفا على الترتيب.
 

الجبلاية اتحاد الكرة الكرة الشاطئية الكرة النسائية كرة الصالات

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