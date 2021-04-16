‪عظماء من الإسلام ..ورشة حكي للأطفال بثقافة البحر الأحمر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها الفنية والثقافية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث بث قصر ثقافة أبو رماد ضمن سلسلة عظماء من الإسلام ورشة حكي للأطفال أونلاين بعنوان "بلال بن رباح" حاضرها الشيخ أحمد هاشم محمد زيدان متحدثًا عن بلال بن رباح (المتوفى سنة 20 هـ).

وقال إنه صحابي ومؤذن النبي محمد ومولى أبي بكر الصديق، وكان بلال من السابقين إلى الإسلام ومن المستضعفين الذين عُذّبوا ليتركوا الإسلام، وأشتهر بصبره على التعذيب ومقولته الشهيرة تحت التعذيب "أحدٌ أحد" ولما شُرع الأذان إختاره النبي محمد ليكون مؤذنه الأول، كما قدم بيت ثقافة أم الحويطات ورشة فنية لعمل مجلة حائط مع المدربة نجاة عواد سليم.

نظم قصر ثقافة الغردقة فعاليات اليوم الأول من الورشة الفنية لنشاط الموهوبين والتي تتضمن تصميم أشكال فنية من المعدن والكريستال والخرز مع مدرب أعمال الورشة المهندسة ايرين رشدي، كما استكمل بيت ثقافة القصير ورشة عمل أشكال مختلفة من الخرز لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تقام بمركز التأهيل المهني بالقصير مع المدربة إنتصار ياسين وعمل أشكال مختلفة من السِبَح والإنسيال والعقد والحلق.

وبمناسبة شهر رمضان الكريم عقد قصر ثقافة الشلاتين ندوة دينية عن "شهر رمضان" مع خالد عوض الذي أوضح أن رمضان هو فرصة ذهبية سنوية تعقد فيها الصلح مع الله وتتوب إليه وترجع إليه وتقبل عليه ليفتح لك ربك، كما وعدك صفحة جديدة.

وتحدث عن كيفية إستقبال شهر رمضان المبارك وكيفية الإحتفال به من خلال إحياء القيم التي جاء بها الإسلام وتفعيل المبادئ المثالية التي حث عليها الإسلام.