مباراة اللقب.. موعد قمة الأهلي والزمالك في كرة اليد والقنوات الناقلة

يواجه فريق كرة اليد الأول بالنادي الأهلي، منافسه الزمالك، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في ختام دوري المحترفين لكرة اليد لموسم 2020-2021.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في ختام بطولة دورى اليد في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 3" بتعليق خالد خيري

ويسعي الأهلي والزمالك لتحقيق الفوز في قمة اليد والتتويج بلقب البطولة.

ويحتل الأهلي والزمالك، المركز الأول في جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة لكل منهما وفي حالة التعادل في مباراة اليوم سيتم إقامة مباراة جديدة بينهما لتحديد البطل.

وخلال مشوار الأهلي في البطولة، فإنه تعرض لخسارة واحدة أمام الزمالك وبالتالي فإن المباراة ستكون ثأرية في المقام الأول، بينما خسر الزمالك مباراة وحيدة أمام سبورتنج السكندري .