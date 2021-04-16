صحف السعودية.. هدية الملك سلمان تصل بريتوريا بمناسبة شهر رمضان.. طقس المملكة.. هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد.. الخارجية الأمريكية: تصرفات الحوثيين تعمل على استمرار الصراع في اليمن

تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في جنوب أفريقيا‎

الأرصاد عن طقس الجمعة: أمطار رعدية في 8 مناطق

اعتراض وتدمير (4) طائرات «مفخخة» و(5) صواريخ بالستية

الولايات المتحدة تدين الهجمات الحوثية على المملكة

تناولت الصحف السعودية اليوم الجمعة عدد من الأخبار الهامة المحلية والدولية.

فى صحيفة عكاظ دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من التمور، لمسلمي جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

وجرى تدشين البرنامج في مقر الملحقية الدينية في بريتوريا بحضور القائم بأعمال السفارة بالإنابة علي بن حمود الشهري، وعدد من الدعاة والمسؤولين والملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور.

ويعد البرنامج جزءاً من البرامج التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول ومنها جمهورية جنوب أفريقيا، ويأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة المسلمين، لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل.

وفى صحيفة عاجل توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات «نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة»، وأجزاء من مناطق «حائل، والقصيم، والرياض»، مع تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقني «الجوف وتبوك».

أمّا البحر الأحمر فيشهد رياحًا سطحية شماليَّة غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي ب سرعة 15-40 كم/ساعة، وراتفاع موجه من مترين إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج.

وفى صحيفة الجزيرة صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء أمس الأول الأربعاء وصباح أمس الخميس من اعتراض وتدمير (4) طائرات بدون طيار مفخخة و(5) صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعده) تجاه مدينة (جازان).

وأوضح العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومنها محاولة استهداف جامعة جازان، وقد نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعة مما نتح عنه نشوب حريق محدود تمت السيطرة علية دون خسائر بالمدنيين ولله الحمد.

وأضاف العميد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ البالستية وأن هذه الأعمال العدائية تمثل جرائم حرب.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بتحييد وتدمير مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفى صحيفة الوئام أعربت الولايات المتحدة عن إدانتها الشديدة للهجمات الحوثية على المملكة، بما في ذلك الهجوم الأخير على مدينة جيزان، الذي هدد البنية التحتية المدنية.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان صادر اليوم: إن هذه التصرفات من قبل الحوثيين، تعمل على استمرار الصراع في اليمن.

وأكدت أنه بينما يعمل المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيثس، جنبًا إلى جنب لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، فإن تصرفات الحوثيين تطيل من معاناة الشعب اليمني، وتهدد هذه الجهود في الوقت الذي يوجد فيه التزام من المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الآن.

وكررت الخارجية الأميركية في بيانها، دعوة جميع الأطراف إلى الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار على الصعيد الوطني اليمني، والدخول في مفاوضات نحو اتفاق سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.