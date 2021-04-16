فيديو جراف.. "مريضة ولا بتمثل".. أحمد حسن يطلب الدعاء لزوجته زينب

نشر اليوتيوبر أحمد حسن، فيديو جديد بعنوان "زينب مريضة وحالتها خطيرة.. ادعولها" أدعى خلاله مرض زوجته زينب ومعاناتها من حالة مرضية خطيرة بسبب ضيق التنفس وأن حالتها خطيرة وتحتاج إلى إجراء عملية.



وظهرت زينب وهي ترتدي منظما للأكسجين، موضحا أنها تعاني من صعوبة في التنفس منذ فترة طويلة، وتستنجد به يوميا في وقت متأخر من الليل عندما تأتي النوبة، ولكنها اشتدت عليها مما جعله يضطر لطلب الإسعاف.

وعلى الفور تفاعل متابعو أحمد حسن وزينب مع الفيديو متمنيين لها الشفاء العاجل قبل أن يتبين العكس عقب ساعات قليلة من نشر الفيديو وظهرت زينب في مقطع فيديو جديد وهي تنفذ مقلبا في زوجها على حد وصفها.

شاهد أيضا:

خلاف ريهام حجاج وأيتن عامر

ولمزيد من التفاصيل حول أحمد حسن يطلب الدعاء لزوجته شاهد الفيديو جراف التالي.