شبكة مرافق ذكية وبنية رقمية موحدة..10 معلومات عن مدن الجيل الرابع

مدن الجيل الرابع انطلاقة الصعيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الافتتاحات لعدد من المشروعات الكبرى، التي تختص وزارة الإسكان بالجانب الأكبر منها، لافتا إلى أنه تم التنسيق أن تكون الانطلاقة من صعيد مصر، خاصة ما يتعلق بالمدن الجديدة ( مدن الجيل الرابع)، مؤكدا أن هذه المشروعات تلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لمتابعة موقفها والبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذها.

أهم مدن الجيل الرابع

وذكر الموقع الرسمى لوزارة الاسكان مدن الجيل الرابع ، تصل لـ13 مدينة جديدة ، هي (العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - شرق بورسعيد (سلام) - المنصورة الجديدة - الإسماعيلية الجديدة – الجلالة - الشيخ زايد الجديدة - واحة أكتوبر - غرب بني سويف - ملوي الجديدة - ناصر (غرب أسيوط) - غرب قنا - توشكى الجديدة).

مميزات مدن الجيل الرابع

وتعتمد مدن الجيل الرابع على شبكة مرافق ذكية، وهي أنظمة شبكية لإدارة وتشغيل كل المرافق الحيوية بالعاصمة منها "الكهرباء والمياه والغاز"، يمكنها مراقبة الاستهلاك واستخلاص هذه المعلومات من خلال العدادات الذكية الرقمية، ما يتيح الاستخدام الأمثل للمرافق عن طريق توزيع الفائض المنتج من إحدى الشبكات إلى الشبكات الأخرى بما يضمن تخفيف الأحمال وتقليل تكلفة التشغيل.



وتحتوي مدن الجيل الرابع على مستشعرات وحساسات ذكية ومحولات البيانات الذكية، بحيث تستطيع معالجة وتحليل البيانات وتظهرها في شكلها النهائي من خلال مراكز تشغيل وتحكم، منها كاميرات المراقبة وأنظمة العدادات الذكية وأنظمة المرور وساحات الانتظار الذكية، إضافة إلى أنظمة الإنارة والإعلانات التجارية الذكية.

وتستند مدن الجيل الرابع في تصميمها على بنية رقمية موحدة، حيث تعد عنصرا رئيسيا من عناصر البنية التحتية للمدينة الرقمية، وهي أول مراحل تنفيذ المدن الجيل الرابع، والتي تعتمد على شبكة عريضة من كوابل الألياف الضوئية، تغطي المدينة وترتبط مع الشبكات الداخلية وشبكات الجيل الرابع من خلال محولات ربط لضمان تغطية كل احتياجات المدينة وجميع خدماتها.

وتمكن تلك التقنيات سكان المدن من الحصول على الخدمات بطريقة ذكية عن طريق تطبيقات الموبايل والإنترنت والإبلاغ عن أى شكاوى بواسطة هذه التطبيقات.



وتساهم المدن الذكية فى إحداث طفرة كبيرة بقطاعى الاتصالات والعقارات فى مصر لذا تسعى الحكومة لبناء جميع المدن الجديدة بنظام «المدن الذكية» والذى يحقق التطور التكنولوجى فى إطار التحول إلى المجتمع الرقمى الذى يسهل من الخدمات المقدمة للمواطن.

وحددت وزارة الإسكان 7 أهداف للعاصمة الإدارية إحدى مدن الجيل الرابع

1- مدينة خضراء، حيث يكون نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة وفقاً للمعايير العالمية لجودة حياة الفرد 15م لكل فرد.

2- مدينة مستدامة فهى تستخدم محددات الاستدامة فى الطاقة وتدوير المخلفات 70% من أسطح المبانى تغطى بوحدات الطاقة الشمسية.

3- مدينة للمشاة حيث يتم تدشين 40% من شبكة الطرق مخصصة للمشاة والدراجات، كما توصل أحياء المدن من خلال شبكة ممرات للمشاة والدراجات.

4- مدينة للسكن والحياة، حيث تم تخصيص 35% اسكان عالى الكثافة، و50% اسكان متوط الكثافة، و15% اسكان منخفض الكثافة، 30% من مساحة المدينة مخصص للسكن والحياة، من خلال بناء 1.5 مليون وحدة.

5- مدينة متصلة، حيث يراعى بها تدرج جميع شبكات النقل والمواصلات من قطار ومترو وترام وتروللى وباص وتاكسي.

6- مدينة ذكية حيث تقدم جميع خدمات الميدنة اليكترونياً كما تغطى المدينة شبكة المعلومات العالمية

7- مدينة الأعمال حيث يتم تدشين مركز للمال والأعمال يخدم اقليم القاهرة الكبرى واقليم قناة السويس، ومن المقرر ان يكون 30% من المدينة يخدم قطاع الاعمال والمال.

مدينة العلمين الجديدة

تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 49 ألف فدان ويبلغ عدد السكان المُستهدف حوالى 2 مليون نسمة وجاري تنفيذ مرافق المنطقة الشاطئية ومنطقة الإسكان الإجتماعي المميز، وقد تم الإنتهاء من تحويل الطريق الساحلي بطول 38 كم وجاري تنفيذ وصلة جنوب مارينا بطول 10كم، والمرحلة الأولى من عدد (15) برج من الأبراج الشاطئية، والمرحلة الأولي من المدينة التراثية، والمرحلة الأولى من جامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، وجاري تنفيذ عدد (4) كوبري مشاه وكباري البوغاز، وعدد (40) عمارة إسكان متميز بمنطقة الداون تاون، وأعمال حماية الشواطئ، وقد تم تنفيذ الممشي السياحي على الكورنيش بطول 14 كم.