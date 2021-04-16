الجيش اليمني: لا خسائر بشرية في صفوف قواتنا بجبهتي الكسارة والمشجح

أعلنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، عن مقتل عناصر أجنبية تقاتل مع الميليشيات قرب مأرب، مؤكدًا عدم وجود خسائر بشرية للجيش في جبهتي الكسارة والمشجح، وفق صحيفة عاجل.

وكانت قوات الجيش اليمني، أعلنت، أمس الخميس، إحراز تقدم جديد في جبهة مقبنة، غرب محافظة تعز، خلال هجوم كبير على مواقع وثكنات كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير سلسلة تلال السوداء بمنطقة القحيفة في مديرية مقبنة، وسط اشتداد المعارك واندحار كبير لعناصر الميليشيا الحوثية وسقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة للميليشيا واستعادة كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر.

وأكد أن المعارك مستمرة في جبهة مقبنة بالتزامن مع هجوم الجيش والمقاومة على ثكنات الميليشيا الحوثية في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوب تعز، وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وتخوض قوات الجيش اليمني معارك مستمرة لدحر اعتداءات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، على امتداد الجبهات القتالية بمحافظة مأرب.